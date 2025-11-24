Главная » Новости

iOS 27 получит улучшение качества и новые функции с искусственным интеллектом

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

iOS 27 получит улучшение качества и новые функции с искусственным интеллектом

Согласно данным Bloomberg, в iOS 27 будут сосредоточены усилия на повышении качества и производительности системы, аналогично подходу Apple к Mac OS X Snow Leopard. Основное внимание уделено улучшению базовых функций, а не внедрению новых возможностей.

Исключением станут функции с искусственным интеллектом. iOS 27 расширит использование ИИ в дополнительных приложениях Apple и предложит подписку Apple Health+ с персонализированными рекомендациями по здоровью и другими сервисами.

Аналогичный подход — повышение качества вместо добавления новых функций — будет применён и в macOS 27. Первые бета-версии iOS 27, macOS 27 и других обновлений планируется выпустить вскоре после ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне следующего года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.