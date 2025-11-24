iOS 27 получит улучшение качества и новые функции с искусственным интеллектом

Согласно данным Bloomberg, в iOS 27 будут сосредоточены усилия на повышении качества и производительности системы, аналогично подходу Apple к Mac OS X Snow Leopard. Основное внимание уделено улучшению базовых функций, а не внедрению новых возможностей.

Исключением станут функции с искусственным интеллектом. iOS 27 расширит использование ИИ в дополнительных приложениях Apple и предложит подписку Apple Health+ с персонализированными рекомендациями по здоровью и другими сервисами.

Аналогичный подход — повышение качества вместо добавления новых функций — будет применён и в macOS 27. Первые бета-версии iOS 27, macOS 27 и других обновлений планируется выпустить вскоре после ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне следующего года.