iOS 27 получит новые функции Siri, спутниковые сервисы и ИИ-инструменты

Ожидается, что Apple представит iOS 27 на конференции WWDC 2026 8 июня. Первая тестовая версия для разработчиков, вероятно, станет доступна сразу после анонса, публичная бета — в июле, а финальный релиз для совместимых устройств ожидается в сентябре.

Среди предполагаемых нововведений — переработанная Siri с отдельным приложением, которое позволит взаимодействовать с ассистентом как голосом, так и текстом. Также пользователям могут предоставить доступ к истории диалогов с Siri, а функциональность будет приближена к чат-ботам. Дополнительно ожидается обновлённый интерфейс Siri в Dynamic Island с новым визуальным отображением запроса.

В iOS 27 также могут появиться расширенные спутниковые функции, включая поддержку спутникового 5G-интернета для отдельных будущих моделей iPhone. Среди возможных возможностей называются работа Apple Maps через спутник, отправка фотографий в сообщениях, интеграция сторонних приложений со спутниковыми сервисами, а также упрощённое подключение без необходимости направлять устройство в небо. Уже существующие функции спутниковой связи, такие как экстренные сообщения и поиск устройства, останутся доступными.

Среди других ожидаемых изменений — акцент на стабильности и оптимизации системы с доработкой интерфейса, улучшения автокоррекции клавиатуры с предложением альтернативных слов, а также возможный ползунок настройки прозрачности оформления системы.

Сообщается о тестировании новых функций визуального распознавания для сканирования данных с документов и предметов, включая добавление информации в контакты, цифровизацию карточек и билетов, а также автоматическое именование групп вкладок в браузере. В приложении «Фото» могут появиться дополнительные инструменты редактирования с функциями отмены и возврата действий.

Также предполагается расширение возможностей настройки домашнего экрана с поддержкой отмены и повторения изменений.

По данным утечек, iOS 27 может прекратить поддержку части более старых устройств и будет совместима с iPhone 12 и более новыми моделями. При этом отдельные функции, связанные с ИИ, могут быть доступны только на устройствах начиная с iPhone 15 Pro.