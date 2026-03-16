iOS 27 может получить системный «жидкостный» слайдер по всей системе

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, в последней внутренней версии iOS 27 крупных изменений в дизайне Liquid Glass нет, однако возможно появление нового системного элемента для точной настройки внешнего вида интерфейса.

В iOS 26.1 пользователи могли выбирать между вариантами «Прозрачный» и «Тонированный» для Liquid Glass, где «Тонированный» добавляет элементам интерфейса больше непрозрачности. В iOS 26.2 был введён ползунок для ручной регулировки прозрачности Liquid Glass, но только для часов на экране блокировки. С выходом iOS 27 настройка может охватить всю операционную систему.

Ранее Apple пыталась реализовать системный слайдер для iOS 26, но столкнулась с инженерными трудностями при распространении функции на все элементы системы. В iOS 27 компания снова работает над этим решением.

Бета-тестирование iOS 27 ожидается в июне, а выпуск запланирован на сентябрь.

