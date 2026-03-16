iOS 27 будет сосредоточена на повышении производительности и стабильности

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, новая версия iOS 27 будет напоминать Mac OS X Snow Leopard 2009 года, поскольку одной из главных целей Apple станет исправление ошибок для улучшения работы системы и повышения её стабильности.

Mac OS X Snow Leopard на презентации WWDC 2008 была представлена как обновление без новых функций, с акцентом на производительность и надёжность. Хотя в системе появились некоторые мелкие новшества, основное внимание уделялось исправлениям ошибок и внутренним оптимизациям. По словам бывшего главы инженерного отдела Apple Бертрана Серле, сотни изменений позволили сделать систему быстрее, отзывчивее и надёжнее.

iOS 27 также получит новые функции, включая более персонализированную версию голосового ассистента Siri. Обновление планируется анонсировать в июне, а выпуск ожидается в сентябре.