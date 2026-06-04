iOS 27: Apple готовит крупное обновление приложений и функций на базе ИИ

В сети появились сведения о возможных новых функциях iOS 27, включая значительные изменения в системных приложениях и расширение возможностей искусственного интеллекта.

Сообщается, что в приложении Camera планируется перенос функции Visual Intelligence в интерфейс камеры с добавлением нового режима Siri, который позволит получать информацию об объектах через камеру и взаимодействовать с ними с помощью ИИ. Также ожидается расширенная настройка интерфейса камеры и новые инструменты управления параметрами съёмки.

В приложении Photos могут появиться функции расширения изображения за пределы кадра и изменения перспективы, а также возможность редактирования фотографий с помощью голосовых или текстовых запросов.

Обновления также затронут Shortcuts, где пользователи смогут создавать автоматизации с помощью естественного языка, и Wallet, где планируется функция создания цифровых пропусков на основе сканов физических билетов и карт.

Отдельно упоминаются изменения в Image Playground и Genmoji, включая улучшение качества генерации и оптимизацию работы, а также расширение Writing Tools с более широкими возможностями редактирования текста и проверки грамматики.

Кроме того, ожидаются изменения в интерфейсе Safari, Calendar, Weather, Health и других системных приложениях, а также возможные новые функции, связанные с использованием спутниковой связи и поддержкой складного iPhone.

По данным источников, Apple может сосредоточиться не только на новых функциях, но и на повышении производительности и стабильности системы в целом.