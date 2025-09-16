Главная » Новости

iOS 26 вышла: первые шаги после установки на iPhone

С выпуском iOS 26 пользователи получают обновлённый интерфейс и новые функции, требующие первоначальной настройки. Первое, на что стоит обратить внимание — экран блокировки. Новая тема Liquid Glass позволяет выбрать шрифт, цвет и эффект «стекла» для часов, а также изменить размер и использовать 3D Spatial Scene для динамических обоев. Также рекомендуется настроить виджеты и кнопки Центра управления.

Домашний экран теперь поддерживает прозрачные или слегка окрашенные иконки, а пользователи могут выбрать оттенки, совпадающие с цветом iPhone или его чехла. Функция Visual Intelligence помогает получать информацию о предметах на скриншотах и искать товары через сервисы вроде Google Images или Etsy.

Call Screening позволяет узнать имя и причину звонка от неизвестного номера перед ответом, а новые настройки помогают фильтровать спам-звонки и голосовые сообщения. В Messages теперь можно устанавливать индивидуальные фоны для каждого чата и включать автоматический перевод сообщений на другой язык, а также использовать Live Translation для FaceTime и звонков.

iOS 26 добавила создание Genmoji — смешение нескольких эмодзи в один, а Image Playground позволяет изменять выражение и стиль изображений с поддержкой ChatGPT. Приложение Games объединяет игры из App Store и Apple Arcade с возможностью соревноваться с друзьями.

Появились новые рингтоны, включая «Reflections» и «Little Bird», а также возможность выбирать длительность повтора сигнала будильника от 1 до 15 минут. В Safari доступен компактный режим панели вкладок с настройками, которые можно перемещать в верхнюю или нижнюю часть экрана.

