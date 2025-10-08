Главная » Новости

iOS 26 позволяет просматривать полную историю звонков с любым контактом

В iOS 26 есть функция, которая позволяет увидеть всю историю звонков с конкретным контактом, иногда охватывающую несколько лет. Эта возможность доступна на iPhone и позволяет быстро получить подробные сведения о звонках.

Чтобы просмотреть расширенную историю звонков:

  1. Откройте приложение «Телефон» на iPhone.
  2. В разделе «Недавние» найдите контакт, с которым хотите посмотреть историю.
  3. Нажмите на имя контакта (в классическом интерфейсе — на иконку «i» рядом с именем).
  4. Прокрутите вниз и выберите «История звонков».

После этого отобразится полный хронологический список всех входящих, исходящих и пропущенных звонков с этим контактом, включая дату, время и продолжительность каждого разговора. Данные могут храниться в течение месяцев или лет в зависимости от объёма информации на устройстве.

