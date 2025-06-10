iOS 26 научит iPhone блокировать спам в звонках и сообщениях

Компания Apple представила новые инструменты для борьбы со спамом в операционной системе iOS 26, которая выйдет осенью 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В новых версиях приложений «Телефон» и «Сообщения» появятся функции, позволяющие автоматически определять и блокировать нежелательные вызовы и SMS. Среди нововведений — функция Call Screening, которая будет автоматически отвечать на звонки с неизвестных номеров и запрашивать у абонента имя и цель вызова. Пользователь сможет самостоятельно решить, принимать звонок или отклонить его.

Также появится функция Screen New Senders — проверка новых отправителей сообщений перед тем, как они попадут в список контактов или истории вызовов. Ещё одним полезным инструментом станет Hold Assist, позволяющий удерживать место в очереди при звонке в службу поддержки и уведомлять пользователя, когда оператор будет готов ответить.

Помимо этого, в iOS 26 предусмотрены визуальные улучшения, включая обновлённый дизайн Liquid Glass и другие доработки. В Apple подчёркивают, что цель всех нововведений — сократить количество спама, с которым ежедневно сталкиваются миллионы пользователей.