iOS 26.6 может предупреждать о превышении лимита заблокированных контактов

В бета-версии iOS 26.6 обнаружены изменения, связанные с управлением заблокированными контактами. Обновление, вероятно, добавит уведомление о достижении максимального количества заблокированных номеров.

В коде системы указано, что при превышении лимита пользователи будут получать предупреждение: «Вы достигли максимального числа заблокированных контактов. Чтобы заблокировать дополнительные номера, удалите контакт из списка блокировки в настройках». Окно уведомления получило название «Превышен лимит заблокированных контактов».

Сообщается, что у некоторых пользователей проблемы с блокировкой возникают при разных значениях — от примерно 8 тысяч до 20 тысяч номеров, однако официальных данных о лимитах Apple не публиковала.

Для освобождения места в списке блокировки предлагается вручную удалять старые записи через настройки, так как функции массового удаления нет. Также в iOS уже доступны инструменты для фильтрации и управления нежелательными звонками, включая отправку неизвестных номеров в голосовую почту и отдельный список неизвестных абонентов.