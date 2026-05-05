iOS 26.5 добавит сквозное шифрование RCS-сообщений между iPhone и Android

В обновлении iOS 26.5 появится поддержка end-to-end encryption (E2EE) для сообщений RCS между устройствами iPhone и Android. Об этом сообщила Apple, отметив, что функция уже указана в примечаниях к релизу системы.

По данным компании, сквозное шифрование RCS остаётся в статусе бета-версии даже после выхода обновления. Оно будет доступно у операторов, поддерживающих актуальную версию RCS, а для зашифрованной переписки требуется, чтобы и отправитель, и получатель использовали совместимые сети.

Шифрование включено по умолчанию, при этом в настройках сообщений предусмотрен отдельный переключатель. Зашифрованные сообщения будут отмечаться значком замка.

Ранее тестирование функции началось в iOS 26.4, затем она появилась в бета-версии iOS 26.5 и сохранялась на протяжении тестового периода. Аналогичная поддержка планируется и в iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 и watchOS 26.5.

Сквозное шифрование означает, что сообщения не могут быть перехвачены и прочитаны третьими лицами. После внедрения обновления переписка RCS между iPhone и Android будет защищена на уровне, сопоставимом с iMessage между устройствами Apple.

Также сообщается, что функция реализована совместно с GSM Association и основана на стандарте RCS Universal Profile 3.0, который включает дополнительные возможности — редактирование и удаление сообщений, поддержку реакций и ответы на конкретные сообщения в кроссплатформенной переписке.