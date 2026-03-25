iOS 26.4: новые функции, музыка и улучшения безопасности

Выпущена обновлённая версия iOS 26.4, доступная для всех совместимых iPhone с iPhone 11 и новее. Апдейт добавляет новые возможности в Apple Music, расширяет функции безопасности, улучшает работу приложений и интерфейса, а также исправляет ошибки предыдущих версий.

В Apple Music появилась функция Playlist Playground, которая позволяет создавать плейлисты по текстовому запросу. Пользователи могут вводить настроение, идею или тему, после чего система автоматически предложит 25 треков и создаст название. Функция пока доступна только в США. Также добавлен раздел «Концерты рядом с вами», возможность добавлять песню сразу в несколько плейлистов и полностью переработан интерфейс альбомов и плейлистов.

iOS 26.4 включает восемь новых эмодзи и дополнительные оттенки кожи для персонажей. В Apple Podcasts добавлена поддержка видеоэпизодов с возможностью офлайн-просмотра и интеграцией с рекомендациями. Функция защиты украденных устройств теперь включена по умолчанию и требует аутентификацию через Face ID или Touch ID для доступа к паролям, режиму «Пропавшее устройство» и другим функциям.

Сообщения получили новые анимации, а Apple Account объединяет профиль в разных приложениях, упрощая управление аккаунтом. Появились виджет Ambient Music для рабочего и заблокированного экранов, обновлённые галереи обоев и циферблатов, а также новые настройки субтитров. В Freeform Creator Studio доступны премиум-материалы и инструменты с поддержкой ИИ.

Приложение Напоминания теперь имеет раздел «Срочные», а в настройках iCloud появилось обновлённое управление поиском. В приложении «Здоровье» добавлен показатель средней продолжительности сна, обновлены графики уровня кислорода в крови. Добавлены функции Reduce Bright Effects и Reduce Motion для уменьшения ярких вспышек и анимаций, а камера получила опцию Audio Zoom для фокусировки звука на объекте.

CarPlay впервые поддерживает голосовые ИИ-сервисы, включая ChatGPT, Claude и Gemini. Для Personal Hotspot теперь видно расход трафика, а Live Captions расширены поддержкой китайского (Тайвань). В Shortcuts добавлено действие Set Charge Limit для ограничения зарядки, исправлена ошибка клавиатуры и добавлены обновления для операторов, включая VoNR для Telus.

iOS 26.4 устраняет более 35 уязвимостей, затрагивающих Safari, Messages и системные службы. Для обновления нужно открыть «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Ожидается, что в ближайшее время станет доступна первая бета iOS 26.5.