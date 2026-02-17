iOS 26.4 готовит поддержку видео в CarPlay, включая Apple TV

В бета-версии iOS 26.4, доступной разработчикам, появились новые упоминания о воспроизведении видео через CarPlay, что указывает на приближение запуска функции, анонсированной Apple на WWDC 2025. Она позволит пользователям смотреть видео через AirPlay в автомобиле, но только когда транспортное средство находится на парковке, чтобы предотвратить отвлечение водителя.

На странице CarPlay для разработчиков Apple уточнила, что внедрение функции потребует участия автопроизводителей, так как необходимо интегрировать систему с бортовыми механизмами автомобиля. В коде первой бета-версии iOS 26.4 обнаружены элементы интерфейса для видео, включая приветственные экраны, уведомления и взаимодействие с приложением TV.

Также предполагается, что Apple TV будет поддерживать воспроизведение видео через CarPlay, поскольку в системе есть ссылки на необходимость подписки на Apple TV через iPhone при попытке просмотра контента в автомобиле.

Хотя код iOS 26.4 подтверждает, что Apple движется к запуску функции, нет гарантии, что она появится в публичной версии обновления. Сроки распространения CarPlay Video будут зависеть и от того, насколько быстро автопроизводители внедрят поддержку в своих моделях.