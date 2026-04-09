iOS 26.4.1 добавляет исправление iCloud и защиту украденных устройств

Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для iPhone 11 и новее. В официальных заметках указаны лишь «исправления ошибок», однако стало известно о двух конкретных изменениях.

Во-первых, исправлена ошибка iOS 26.4, которая нарушала синхронизацию с iCloud в некоторых приложениях, о чём свидетельствует обсуждение на форуме Apple Developer.

Во-вторых, обновление автоматически включает функцию Stolen Device Protection для устройств, обновляющихся с iOS 26.4. Эта функция предназначена для корпоративных устройств, так как обычные пользователи уже получили её по умолчанию в iOS 26.4.

Stolen Device Protection, представленная в iOS 17.3, усиливает защиту iPhone в случае кражи, когда злоумышленник знает пароль устройства. При включённой функции для просмотра паролей в iCloud Keychain, оформления Apple Card, отключения режима «Потерянное устройство», стирания данных, использования платежей в Safari и других действий требуется аутентификация Face ID или Touch ID. В случае невозможности использовать биометрию пароль не поможет.

Для особо чувствительных операций, таких как смена пароля Apple ID, добавляется дополнительная задержка: после биометрической аутентификации нужно подождать один час и повторно пройти проверку. Задержка не применяется в знакомых местах, например дома или на работе.

Ранее по умолчанию эта функция была отключена на всех устройствах и активировалась вручную в «Настройках» в разделе Face ID & Passcode.