iOS 19 усилила функцию записи и сохранения голоса владельца

Компания Apple объявила об усовершенствовании функции Personal Voice в iOS 19. Эта возможность, впервые представленная в iOS 17, позволяет пользователям создать персонализированный синтезированный голос, близкий к их собственному, что особенно важно для тех, кто рискует потерять способность говорить.

С выходом iOS 19 процесс создания голоса станет значительно быстрее: теперь на это потребуется менее одной минуты, тогда как ранее процедура занимала около 15 минут. Улучшения стали возможны благодаря внедрению новых алгоритмов машинного обучения и технологии искусственного интеллекта, работающих непосредственно на устройстве.

Apple также добавила поддержку испанского языка (Мексика), расширяя охват функции для новых групп пользователей. Personal Voice продолжит интеграцию с функцией Live Speech — инструментом, позволяющим озвучивать набранный текст во время общения вживую, по телефону или через FaceTime.

Функция будет доступна не только на iPhone, но и на других устройствах экосистемы Apple, включая iPad и Mac. Соответствующие улучшения войдут в состав iPadOS 19 и macOS 16.

Ожидается, что iOS 19 будет официально представлена 9 июня на конференции WWDC 2025. Публичный релиз обновления состоится осенью.