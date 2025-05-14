iOS 19 получит новые функции для CarPlay и людей с нарушениями слуха и зрения

Компания Apple представила перечень новых функций доступности, которые войдут в состав операционной системы iOS 19. Обновление будет официально анонсировано 9 июня на конференции разработчиков WWDC 2025, однако уже сейчас раскрыты ключевые изменения, в том числе два обновления для CarPlay.

В iOS 19 интерфейс CarPlay получит поддержку режима «Крупный текст», ранее доступного на iPhone, что упростит восприятие информации для пользователей с нарушением зрения. Кроме того, CarPlay будет распознавать важные звуки: система сможет предупреждать о плаче ребёнка в салоне автомобиля, а также о внешних звуках, включая сирены экстренных служб и автомобильные сигналы, что особенно важно для глухих и слабослышащих пользователей.

Среди других улучшений — возможность делиться настройками специальных возможностей между устройствами, функция управления iPhone и iPad движением головы, обновлённый интерфейс Voice Control, усовершенствованная печать на клавиатуре с помощью задержки и QuickPath, а также поддержка интерфейсов мозг-компьютер (BCI) через протокол Switch Control.

Функция Personal Voice теперь создаёт голос всего за минуту, используя 10 фраз, и получила поддержку испанского языка. Расширена и система Live Captions, которая теперь работает на большем количестве языков, включая русский, китайский, корейский, испанский, французский, немецкий и японский. Также улучшена тактильная функция Music Haptics, которая позволяет настроить силу отклика и выбрать, какие элементы аудио будут передаваться через вибрацию.

Большинство новых функций доступности также появятся в iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3. Публичный релиз iOS 19 ожидается в сентябре 2025 года.