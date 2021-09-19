iOS 15 и iPadOS 15 выйдут 20 сентября

Apple подтвердила на мероприятии компании 14 сентября, что iOS 15 будет выпущена в понедельник для всех поддерживаемых устройств.

Кроме того, технологический гигант из Купертино выпустил iOS 15 RC для разработчиков, тем самым внося последние штрихи в операционную систему перед выходом этого релиза на следующей неделе.

iOS 15, очевидно, является массовым обновлением, и оно принесет множество улучшений, в том числе новую систему уведомлений, которая упрощает управление уведомлениями из того же приложения.

Он также включает в себя существенные преимущества для других приложений, предварительно загруженных с ОС, включая Apple Maps. Например, пользователям, использующим Apple Maps для навигации, будут предоставлены трехмерные изображения, хотя изначально эта функция будет предлагаться исключительно на iPhone, а дебют CarPlay состоится позднее.

«IOS 15 расширяет возможности iPhone за счет новых способов оставаться на связи и мощных функций, которые помогают пользователям сосредоточиться, исследовать и делать больше с помощью интеллектуальных функций устройства. Звонки FaceTime кажутся более естественными благодаря пространственному звуку и новому портретному режиму, новые функции Focus помогают пользователям меньше отвлекаться, уведомления были переработаны, а Live Text использует интеллект устройства для распознавания текста на фотографии и позволяет пользователям действовать », — Apple сказал в рамках анонса iPhone 13.

Кроме того, приложения «Погода» и «Почта» также получают новые возможности, а в Wallet добавлена ​​поддержка домашних ключей.

iOS 15 будет доступна для iPhone 6s и новее, хотя само собой разумеется, что последнее поколение выиграет от максимально плавного взаимодействия с новой операционной системой.

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