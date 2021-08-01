iOS 15: что нового в Siri

Есть несколько основных улучшений Siri в прошивке iOS 15, а именно: Apple представила функции, которые пользователи iPhone уже давно просили. На устройствах с чипом A12 или более поздней версии Siri может выполнять обработку на устройстве, а также есть поддержка автономных запросов.

В этом руководстве освещаются все новые функции «Siri», доступные в iOS 15 и iPadOS 15.

Обработка речи и персонализация на устройстве

Начиная с iOS 15, обработка речи и персонализация выполняются на устройстве. Это делает Siri более быстрой при обработке запросов, но и более безопасной. Большинство звуковых запросов, сделанных с помощью «Siri», полностью хранятся на iPhone и больше не загружаются на серверы Apple для обработки.

Распознавание речи и понимание команд Siri улучшаются по мере использования устройства, при этом Siri изучает контакты, с которыми чаще всего взаимодействует, вводит новые слова и предпочитает темы, при этом вся эта информация хранится на устройстве и является конфиденциальной.

Обработка речи и персонализация на устройстве включаются через Apple Neural Engine и доступны на iPhone и iPad с чипом A12 Bionic или новее.

Обработка на устройстве доступна на немецком (Германия), английском (Австралия, Канада, Индия, Великобритания, США), испанском (Испания, Мексика, США), французском (Франция), японском (Япония), китайском (материковый Китай) языках, и кантонский (Гонконг).

Офлайн-поддержка

Теперь, когда доступна обработка на устройстве, существует широкий спектр запросов Siri, которые можно обрабатывать в автономном режиме. Siri может создавать (и отключать) таймеры и будильники, запускать приложения, управлять воспроизведением звука и получать доступ к параметрам настроек.

Apple утверждает, что «Siri» также может обрабатывать сообщения, совместное использование и телефонные запросы.

Отправка через Siri

Когда вы сталкиваетесь с чем-то, чем хотите поделиться, например с фотографией, веб-страницей, песней Apple Music или подкастом, вы можете попросить «Сири» отправить это другу или члену семьи, и Siri сделает это.

Если это что-то, чем нельзя поделиться, например ветка сообщений, Siri сделает снимок экрана и отправит его. Все, что вам нужно сделать, это сказать «Отправить это [человеку]», и Siri подтвердит запрос, а затем отправит его.

Эта функция работает с «Apple Music», Apple Podcasts, Apple News, Maps, веб-страницами, фотографиями, сообщениями и т. д.

Улучшенный контекст между запросами

Siri в iOS 1» может лучше поддерживать контекст между голосовыми запросами. Итак, если вы спросите что-то вроде «Как поздно открывается Taco Bell?» а затем «Сколько времени нужно, чтобы добраться туда?», Siri поймет, что «там» — это Taco Bell из предыдущего запроса.

Как правило, это работает только тогда, когда есть один вариант, потому что в ситуации с несколькими Taco Bell Siri нуждается в пояснении. По этой причине контекстные улучшения ограничены.

Контакты

Siri также понимает, что если на экране есть контакт, это тот человек, с которым вы хотите поговорить.

Поэтому, если у вас есть приложение Контакты, открытое для определенного человека, вы разговариваете с кем-то в Сообщениях, получаете уведомление о сообщении или пропускаете звонок, вы можете сказать что-то вроде «Сообщите им, я уже еду», и Siri будет знать, чтобы отправьте его соответствующему контакту, с которым вы только что общались или открыли.

Улучшения HomeKit

Siri теперь можно использовать для управления устройством HomeKit в определенное время. Поэтому, если вы хотите, чтобы свет выключался ровно в 7 часов, вы можете сказать что-то вроде «Эй, Сири, выключи свет в спальне в 7 вечера». Эта команда также работает для геолокации, поэтому вы можете сказать что-то вроде «Привет, Сири, выключи кондиционер, когда уйду».

Когда вы просите Siri управлять HomeKit таким образом, она создает автоматизацию в приложении «Дом» в разделе «Автоматизация». Если вы хотите удалить автоматизацию, созданную Siri, вы можете сделать это в приложении Home.

Разработчики HomeKit также могут добавить поддержку Siri в свои продукты в iOS 15, но для использования команд Siri со сторонними устройствами требуется, чтобы у пользователя был HomePod для маршрутизации запросов. Благодаря интеграции с Siri клиенты смогут использовать свои продукты HomeKit для команд Siri, таких, как установка напоминаний, управление устройствами, рассылка сообщений и многое другое.

Анонсирование уведомления

Siri может объявлять звонки и входящие сообщения при использовании AirPods (или наушников Beats) в течение некоторого времени, но в iOS 15 эта функция распространяется на все уведомления.

Siri может автоматически объявлять уведомления с учетом времени при подключении AirPods, если вы включите эту функцию в приложении «Настройки» (в разделе «Siri» или «Уведомления»), а также есть возможность, чтобы Siri объявляла уведомления для каждого приложения отдельно, если вы хотите получать уведомления от определенного приложения, но эти уведомления не зависят от времени.

Анонсы сообщений в CarPlay

Теперь есть функция, позволяющая Siri сообщать о входящих сообщениях, когда iPhone подключен к системе CarPlay.

Есть возможность включить или отключить объявления при прочтении сообщения, и Siri запомнит ваши предпочтения. Эту функцию также можно включить или выключить с помощью приложения «Настройки».

Объявление напоминания с помощью AirPods

Помимо уведомлений, Siri также может объявлять напоминания, которые появляются при ношении AirPods или совместимых наушников Beats.

Добавить предложения Siri на стартовую страницу Safari

С помощью настройки стартовой страницы в iOS 15 есть возможность добавить раздел для «Предложения Siri» для веб-сайтов, которые вы, возможно, захотите посетить, или контента, который вы, возможно, захотите просмотреть.

Улучшение языка

Нейронные голоса для преобразования текста в речь расширились до шведского, датского, норвежского и финского языков в iOS 15‌.

Apple также добавила поддержку смешанного английского и индийского языков. Siri‌ может обрабатывать команды на сочетании индийского английского и родных языков с поддержкой хинди, телугу, каннада, маратхи, тамильский, бенгальский, гуджарати, малаялам и пенджаби.

Siri для разработчиков

Apple настраивает интерфейс SiriKit и удаляет некоторые команды Siri, которые разработчики могли использовать со сторонними приложениями.

Начиная с iOS 15, клиенты больше не смогут использовать Siri в сторонних приложениях, чтобы делать такие вещи, как заказ поездки с помощью Uber, оплата счета или создание новых списков задач в приложениях для выполнения. Многие из этих функций Siri могут быть заменены параметрами быстрого доступа, которые можно активировать с помощью голосовых команд Siri.

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