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Инженеры в Австралии создали для дронов метод навигации по звездам без GPS-сигнала

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Инженеры из Университета Южной Австралии разработали метод, позволяющий дронам ориентироваться по звёздам в ночное время с использованием простого оборудования, что особенно полезно в местах без GPS-сигнала.

Этот подход основан на традиционных методах навигации, применявшихся на деревянных парусных кораблях и старых самолётах, когда для определения местоположения использовались звёзды и секстанты.

Хотя астрономическая навигация всё ещё используется моряками и некоторыми пилотами, она часто применяется как резервный вариант в случае проблем с GPS.

Команда инженеров создала алгоритм, который позволяет дрону делать снимки ночного неба и определять своё местоположение с точностью до 4 километров без внешних сигналов.

Система крепления дрона легка и недорога, использует ArduPilot и работает с контроллером Cube Orange. Дрон летит по кругу, делая снимки, и алгоритм сравнивает изображения для устранения погрешностей.

Исследователи считают, что эта система может найти применение не только в военных операциях, но и для долгосрочного мониторинга окружающей среды в удалённых регионах.

Новая навигация проще и легче традиционных методов, что делает её подходящей для использования на небольших дронах, особенно в условиях, где GPS может быть недоступен.

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