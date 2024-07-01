Инженеры сделали механический компьютер-киригами, ему не нужно электричество

Одним из ключевых преимуществ этого уникального устройства является его устойчивость к уязвимостям, связанным с электронными системами, такими как электромагнитные импульсы и удаленные хакерские атаки.

Киригами-компьютер способен хранить большой объем данных и выполнять сложные вычисления. Более того, компьютер не требует электроэнергии для работы, что делает его практически беспроводным.

Ученые из Университета штата Северная Каролина представили инновационное достижение: механический компьютер, разработанный на основе принципов японского искусства киригами.

Отличительной чертой этого компьютера является полное отсутствие в нем электронных компонентов. Вместо них, исследователи использовали сложную структуру из жестких полимерных кубов, способных хранить, извлекать и стирать данные. Новое устройство позволяет выполнять ряд повседневных задач.

Механические компьютеры, в отличие от обычных электронных, работают на основе механических компонентов, таких как рычаги и шестерни.

Разработанный исследовательской группой под руководством доцента Джи Иня компьютер использует кубы размером 1 см, способные находиться в нескольких стабильных состояниях.

Таким образом, происходит передача данных путем изменения высоты каждого куба. Система способна фиксировать не только бинарные значения 0 и 1, но и сложные состояния, такие как 2, 3 и 4, что открывает возможности для многоуровневых вычислений.

Основными компонентами нового компьютера являются функциональные блоки, состоящие из 64 кубов. Кубы соединены эластичной лентой, которая позволяет изменять их конфигурацию при физическом воздействии на структуру.

Это напоминает процесс японского искусства киригами, где бумага вырезается и складывается, чтобы создать трехмерные объекты. В данном случае, принципы киригами были применены к трехмерным полимерным материалам.

Для редактирования данных пользователи могут тянуть за края структуры, растягивая ленту и изменяя положение кубов. После завершения изменений конфигурации лента сжимается, фиксируя кубы и данные на своем месте. Это также позволяет создавать трехмерные механические системы шифрования и дешифрования, где определенная конфигурация кубов может служить в качестве пароля.