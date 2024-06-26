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Инженеры из Австралии создали технологию определения пьяных водителей

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Инженеры из Австралийского университета Эдит Коуэн (ECU) разработали новую технологию, которая позволяет определять пьяных водителей с точностью 75% с помощью камер, оснащенных искусственным интеллектом. Эта система может быть встроена в уличные камеры видеонаблюдения для повышения безопасности на дорогах.

Ученые провели эксперимент, в котором 60 добровольцев сели за руль симулятора вождения. Их трезвость или степень опьянения были разделены на три группы: абсолютно трезвые, немного выпившие и сильно пьяные. Во время эксперимента обычная камера видеорегистратора наблюдала за лицами водителей.

С помощью разработанного ИИ-алгоритма искусственный интеллект анализировал мельчайшие детали, такие как изменения взгляда, мимика, выражение лица и движение зрачков. На основе этих данных система определяла уровень трезвости или опьянения водителей с точностью 75%.

Текущие исследования направлены на тестирование технологии на камерах с низким разрешением, чтобы она могла успешно работать на уличных камерах видеонаблюдения. Внедрение подобных систем может помочь в повышении безопасности на дорогах и предотвращении аварий, вызванных пьяными водителями.

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