Инженер создал умные брюки, которые способны сообщать о расстёгнутой ширинке

Система определения расстёгнутой молнии на брюках очень простая, при этом она может усложнить использование одежды.

Энтузиаст по имени Ги Дюпон придумал, как избавится от неловкой проблемы с расстёгнутой молнией на брюках. Для этого энтузиаст установил в бегунок молнии мощный магнит, в нижней части молнии поместил датчик Холла, а в кармане разместил микроконтроллер, который отслеживает состояние датчика.

Если бегунок слишком долго находится в нижней части, то контролер посылает на смартфон сообщение. Вся система очень простая, но в массовое производство она вряд ли поступит, так как ведет к удорожанию одежды и усложняет ее использование.