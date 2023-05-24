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Инженер создал умные брюки, которые способны сообщать о расстёгнутой ширинке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Система определения расстёгнутой молнии на брюках очень простая, при этом она может усложнить использование одежды.

Энтузиаст по имени Ги Дюпон придумал, как избавится от неловкой проблемы с расстёгнутой молнией на брюках. Для этого энтузиаст установил в бегунок молнии мощный магнит, в нижней части молнии поместил датчик Холла, а в кармане разместил микроконтроллер, который отслеживает состояние датчика.

Если бегунок слишком долго находится в нижней части, то контролер посылает на смартфон сообщение. Вся система очень простая, но в массовое производство она вряд ли поступит, так как ведет к удорожанию одежды и усложняет ее использование.

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