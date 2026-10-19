Инвесторы начали распродавать облигации дата-центров на фоне сомнений в окупаемости ИИ

На международном финансовом рынке усилились опасения по поводу окупаемости масштабных проектов в области инфраструктуры искусственного интеллекта.

Как сообщает Financial Times в материале от 19 октября, инвесторы начали продавать долговые бумаги, связанные со строительством и эксплуатацией крупных центров обработки данных.

Под давлением оказались облигации, обеспечивающие финансирование инфраструктурных проектов, в которых заинтересованы крупнейшие технологические компании, включая Meta, Microsoft и Nvidia.

Среди примеров издание называет проекты Hyperion и Excalibur, а также долговые обязательства компаний, работающих в секторе облачных вычислений и дата-центров.

Одной из причин изменения настроений стали опасения, что ожидаемые доходы от внедрения генеративного ИИ могут не соответствовать объёмам капитальных вложений.

Создание современных вычислительных комплексов требует значительных расходов на специализированные процессоры, системы охлаждения, электроснабжение и строительство зданий.

При этом инфраструктурные проекты нередко финансируются за счёт заёмных средств, что делает их чувствительными к стоимости кредитования и изменению рыночной оценки рисков.

Дополнительную неопределённость создают возможные задержки строительства и подключения объектов к электрическим сетям.

Если запуск дата-центров откладывается, компании могут сталкиваться с увеличением затрат до начала получения запланированной выручки.

Снижение стоимости облигаций само по себе не свидетельствует о прекращении финансирования отрасли или неизбежном кризисе. Однако оно указывает на изменение отношения инвесторов к рискам быстрорастущего рынка.

На фоне этих процессов технологическим компаниям всё чаще приходится обосновывать экономическую эффективность своих расходов на искусственный интеллект.