Intelна CES 2025 может представить сразу 22 новых процессора

Портал Techspot опубликовал информацию о предстоящих новинках Intel, которые будут представлены на выставке CES 2025.

Согласно инсайдерским отчетам, компания планирует выпустить сразу 22 новых процессора из семейств Arrow Lake, Meteor Lake и Raptor Lake H-Refresh.

Ожидается, что Intel продемонстрирует мобильные процессоры, включая модели Core Ultra 200H с новыми ядрами Lion Cove и Skymont. В этом семействе будут представлены чипы, такие как Core Ultra 9 285H и Core Ultra 5 225H.

Также в линейке Core 200U/H (Raptor Lake-H Refresh) с E-ядрами Gracemont и P-ядрами Raptor Cove ожидаются модели, включая Intel Core 9 270H и Intel Core 5 210H.

Для ультрабуков с низким энергопотреблением в семействе Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh) представлены четыре модели.

Чипы из семейства Core Ultra 200HX (Arrow Lake) также включают мощные процессоры, такие как Core Ultra 9 285HX и Core Ultra 5 235HX.