Интеллектуальная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 вышла в Китае по цене $ 118

Xiaomi выпустила умную газовую плиту MIJIA S2 в Китае по цене 849 юаней ($118). Умная газовая плита MIJIA S2 позиционируется производителем как высокоэффективное устройство, которое обеспечивает защиту от случайных пожаров, помимо впечатляющей огневой мощности.

Умная газовая плита MIJIA S2 может обеспечивать максимальную огневую мощность 5200 Вт в режиме природного газа и 4800 Вт в режиме сжиженного газа.

Она имеет огнеупорное латунное покрытие с высокой теплопроводностью. Закрытая конструкция отверстия для розжига обеспечивает равномерное распределение огневой мощности и лучшую производительность приготовления пищи. Она оснащена аккумулятором нового поколения, использующим утолщенный материал и технологию трехмерного смешивания кислорода, что позволяет достичь тепловой эффективности до 65%.

Плита также оснащена ручкой клапана с точностью 230 градусов, позволяющей точно регулировать огневую мощность в соответствии с различными требованиями приготовления пищи.

Газовая плита S2 обладает несколькими интеллектуальными функциями. Она поддерживает напоминания о низком заряде батареи и автоматически поглощает масляный дым для большего комфорта и удобства приготовления пищи. Когда плита используется более одного часа, приложение MIJIA напомнит пользователю о мерах предотвращения несчастных случаев.