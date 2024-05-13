Главная » Новости

Интеллектуальная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 вышла в Китае по цене $ 118

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Xiaomi выпустила умную газовую плиту MIJIA S2 в Китае по цене 849 юаней ($118). Умная газовая плита MIJIA S2 позиционируется производителем как высокоэффективное устройство, которое обеспечивает защиту от случайных пожаров, помимо впечатляющей огневой мощности.

Интеллектуальная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 вышла в Китае по цене $ 118

Умная газовая плита MIJIA S2 может обеспечивать максимальную огневую мощность 5200 Вт в режиме природного газа и 4800 Вт в режиме сжиженного газа.

Она имеет огнеупорное латунное покрытие с высокой теплопроводностью. Закрытая конструкция отверстия для розжига обеспечивает равномерное распределение огневой мощности и лучшую производительность приготовления пищи. Она оснащена аккумулятором нового поколения, использующим утолщенный материал и технологию трехмерного смешивания кислорода, что позволяет достичь тепловой эффективности до 65%.

Интеллектуальная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 вышла в Китае по цене $ 118

Плита также оснащена ручкой клапана с точностью 230 градусов, позволяющей точно регулировать огневую мощность в соответствии с различными требованиями приготовления пищи.

Газовая плита S2 обладает несколькими интеллектуальными функциями. Она поддерживает напоминания о низком заряде батареи и автоматически поглощает масляный дым для большего комфорта и удобства приготовления пищи. Когда плита используется более одного часа, приложение MIJIA напомнит пользователю о мерах предотвращения несчастных случаев.

 

Интеллектуальная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 вышла в Китае по цене $ 118

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.