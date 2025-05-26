Intel заявила о лидерстве: новые Core Ultra 200 обошли AMD на 42%

Компания Intel представила расширенную линейку процессоров Core Ultra 200, позиционируя их как решение для начального уровня рабочих станций. По заявлению производителя, новинки превосходят аналоги от AMD в ряде задач, достигая преимущества до 42% в многопоточности.

Процессоры серии Core Ultra 200S, предназначенные для настольных ПК, продемонстрировали превосходство над AMD Ryzen 9 9950X в тесте Cinebench 2024. При равном теплопакете в 125 Вт прирост составил 13%, а энергоэффективность — на 11% выше. Устройства на базе этих чипов поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти стандарта ECC DDR5, интерфейсы Wi-Fi 6E, технологии vPro и KVM-управление.

В мобильном сегменте представлена линейка Core Ultra 200H и 200HX. По данным Intel, чипы обеспечивают прирост до 42% по сравнению с AMD Ryzen AI 9 HX 375 в многопоточных задачах. Один из ярких представителей платформы — ноутбук HP ZBook Fury 18, в котором предусмотрено до 256 ГБ ОЗУ и встроенный нейропроцессор для выполнения ИИ-задач без подключения к облаку.

Также анонсированы более доступные решения, включая Dell Pro Max 16, где прирост производительности составляет до 22%, а автономная работа превышает 21 час.

Графическая подсистема также получила улучшения. Встроенное графическое ядро Arc 140T показало двукратное ускорение в Autodesk Inventor и на 30% более высокую производительность в Chaos V-Ray по сравнению с предыдущими интегрированными решениями Intel.