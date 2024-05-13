Intel разработала новый способ защиты разъема PCIe от перегрева

Intel представила уникальную разработку для защиты разъема PCIe от перегрева, что является значительным преимуществом при обновлении стандартов PCIe.

Установка активного охлаждающего решения на сам разъем PCIe оказывается невозможной, поэтому Intel предлагает решение, основанное на контроле скорости разъема.

Посредством обновления драйвера Linux, компания снижает скорость передачи данных через разъем PCIe в случае высоких температур, чтобы предотвратить перегрев.

Хотя такой подход кажется эффективным, существуют опасения относительно потери производительности. Важно отметить, что реализация этой техники еще находится в дальней перспективе, поэтому сейчас нет необходимости беспокоиться.

В целом, данная разработка от Intel представляет интересное решение для проблемы перегрева в интерфейсе PCIe, и ее эффективность и возможные недостатки будут более ясны с развитием и конкретной реализацией этой технологии.