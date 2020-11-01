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Intel представила свою первую дискретную видеокарту Iris Xe Max для легких ноутбуков

01.11.2020 12:34

Intel представила свою первую дискретную видеокарту Xe, Intel Iris Xe Max. Это мобильный графический процессор, предназначенный для использования в тонких и легких ноутбуках, чтобы дать «творцам» преимущество, пока они находятся в пути. Графические процессоры Iris Xe Max соответствуют графическому процессору Iris Xe новых процессоров Tiger Lake с точки зрения необработанных спецификаций и обещают также повысить производительность за счет объединения двух графических процессоров вместе.

Такого рода инициатива в области общей платформы — это то, что недавно отстаивала AMD, когда пользователи объединяют свои процессоры нового поколения и графические процессоры. Предстоящие карты серии RX 6000 потенциально могут предложить более высокую игровую производительность в сочетании с процессорами серии Ryzen 5000 .

К сожалению, эта новая функция Deep Link с несколькими графическими процессорами (ish) не принесет ничего особенного, когда дело доходит до игр, потому что Intel сосредоточивает свое внимание на создателях мобильных устройств, а не на геймерах.

Дискретный 10-нм чип SuperFin Iris Xe Max по-прежнему обеспечивает уровень 1080p в играх, предлагая производительность выше 30 кадров в секунду во множестве игр, хотя и с различными настройками точности.

Решение под названием Iris Xe Max сначала будет внедрено в несколько ноутбуков 11-го поколения на базе Tiger Lake. Среди ноутбуков — Acer Swift 3X, Dell Inspiron 15 7000 2-in-1 и Asus VivoBook Flip TP470.

Графика Intel Iris Xe Max в первую очередь предназначена для портативных систем для создателей контента. «Мы поставили перед собой цель переопределить роль дискретной графики в тонких и легких ноутбуках и обратиться к растущему сегменту разработчиков, которым нужна большая портативность», — сказал Роджер Чендлер, вице-президент Intel и генеральный менеджер по продуктам и решениям Client XPU. заявление.

Три новых ноутбука также включают мобильные процессоры Intel 11-го поколения «Tiger Lake», а также технологию Intel Deep Link, которая позволяет некоторым приложениям использовать как дискретную, так и интегрированную графику для творческой работы. Intel утверждает, что системы Tiger Lake в сочетании с графикой Iris Xe Max могут обеспечить «создание в семь раз быстрее на основе ИИ», чем аналогичные ноутбуки с графическими процессорами сторонних производителей.

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