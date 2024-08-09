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Intel представила новый графический ускоритель ARC A760A для авто с 16 ГБ памяти

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Компания Intel анонсировала дискретный графический ускоритель Arc A760A, который предназначен для автомобильной промышленности. Презентация прошла на мероприятии AI Cockpit Innovation Experience в Китае.

Intel представила новый графический ускоритель ARC A760A для авто с 16 ГБ памяти

Этот графический процессор будет использоваться в бортовых компьютерах автомобилей для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом.

Intel планирует, что её платформа SDV (Software Defined Vehicles) станет универсальным решением для различных моделей автомобилей среднего и премиум-класса.

Arc A760A оснащён 28 ядрами Xe и 16 Гбайт видеопамяти, обеспечивая высокую производительность для ИИ-приложений. Он поддерживает работу с несколькими камерами и дисплеями одновременно, что позволит использовать ИИ-помощников и создавать 3D-интерфейсы.

Видеокарта будет потреблять до 225 Вт и выйдет в начале 2025 года. На данный момент ни один автопроизводитель не объявил о планах её использования.

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