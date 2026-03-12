Главная » Новости

Intel представила новые игровые процессоры Core Ultra 7 270K Plus и 5 250K Plus

Компания Intel анонсировала новые процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, которые позиционируются как «самые быстрые игровые процессоры в мире».

Флагманский Core Ultra 7 270K Plus оснащён 24 ядрами с частотой до 5,5 ГГц. Тесты показали, что он опережает i9‑14900K, Ultra 9 285K и AMD Ryzen 7 9700X, при этом его стоимость составляет $300 (~24 тысячи рублей).

Модель Core Ultra 5 250K Plus имеет 18 ядер с частотой до 5,3 ГГц и в синтетических тестах значительно превосходит AMD Ryzen 9600X. Цена составляет $200 (~16 тысячи рублей).

Процессоры поступят в продажу 26 марта.

