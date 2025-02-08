Intel и японский институт создают квантовый компьютер нового поколения

Компания Intel в сотрудничестве с Японским национальным институтом передовых промышленных наук и технологий (AIST) разработала квантовый компьютер нового поколения.

Согласно информации Nikkei Asia, Intel подписала меморандум о взаимопонимании с AIST, в рамках которого предоставит свои передовые микросхемы для проекта.

После завершения работы система будет доступна как для японских, так и для международных университетов, а другим компаниям будет предложен платный доступ.

Intel стала второй компанией, подписавшей меморандум с AIST для создания квантового компьютера, после IBM, которая планирует выпустить 10 000-кубитный компьютер к 2029 году.

Согласно соглашению, компании будут совместно разрабатывать полупроводники и сверхпроводящие интегральные схемы для квантовых технологий. В августе 2024 года Intel также присоединилась к проекту по созданию европейской цепочки поставок криогенных квантовых технологий.

Intel уже представила 12-кубитный чип для квантовых исследований и планирует выпуск нового чипа в 2024 году, что должно способствовать масштабированию производства более сложных квантовых компьютеров.