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Intel и AMD возвращаются к поддержке оперативной памяти DDR4

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Intel и AMD возвращаются к поддержке оперативной памяти DDR4

Производители компьютерных комплектующих вновь обращают внимание на платформы предыдущего поколения, поддерживающие оперативную память DDR4. Одной из причин такого решения стал рост стоимости более современной DDR5.

Компания Gigabyte сообщила, что в начале 2027 года Intel планирует выпустить новые процессоры для сокета LGA 1700. Для их установки на материнские платы с чипсетами B760 и H610 потребуется обновление BIOS. При этом сохраняется совместимость с памятью DDR4 и DDR5.

Параллельно Gigabyte готовит новую линейку материнских плат на базе платформы AMD AM4, которая также предусматривает использование DDR4.

Возвращение к ранее выпущенным платформам позволит пользователям обновлять компьютеры без обязательного перехода на более дорогую оперативную память нового поколения.

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