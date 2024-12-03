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Intel Core и ИИ: Honor обновила ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus

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Компания Honor анонсировала новые версии своих лэптопов MagicBook X14 Plus и X16 Plus, обозначенные как 2025. Обе модели оснащены процессорами Intel Core и расширенным объемом памяти, а также набором фирменных ИИ-функций.

Intel Core и ИИ: Honor обновила ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus

Honor MagicBook X16 Plus 2025 имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 430 нит.

Внутри установлен процессор Intel Core i5 220H, а максимальный объём оперативной памяти составляет 32 ГБ, а накопителя — 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 75 Втч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Intel Core и ИИ: Honor обновила ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus

Также в наличии модули Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и веб-камера на 720p. Разъёмы включают USB Type-C, USB Type-A, HDMI и 3,5-мм порт для наушников.

MagicBook X14 Plus 2025 почти полностью повторяет старшую модель, но имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1880 пикселей и аккумулятор на 60 Втч.

Оба ноутбука будут доступны в сером и голубом цветах. Продажи начнутся 12 декабря, а цена будет зависеть от конфигурации и варьироваться от 673 до 742 доллара.

Intel Core и ИИ: Honor обновила ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus Intel Core и ИИ: Honor обновила ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus

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