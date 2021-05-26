Instagram разрешил пользователям скрывать лайки и количество просмотров в постах

Как стало известно изданию Астера, Instagram добавил на платформу новые параметры, которые позволяют пользователям скрывать количество лайков и количество просмотров постов других людей, а также то же самое для своих собственных постов.

Новые возможности были введены, чтобы «снизить давление на людей» на платформе. Instagram тестирует эти возможности в нескольких странах с 2019 года, но со среды распространяет их на весь мир.

Instagram заявил, что его тестирование показало, что удаление лайков мало влияет на поведение и благополучие пользователей, несмотря на то, что использование платформы связано с беспокойством и плохим психическим здоровьем. Следующие шаги показывают, где вы можете найти новые возможности в мобильном приложении Instagram.

Как в Инстаграме скрыть лайки и количество просмотров новых постов?

Включив эту функцию, вы увидите имя пользователя подписчика, которому понравился ваш пост, «и другие» вместо числа, указывающего количество лайков.

Начните новый пост в Instagram, как обычно, пока не дойдете до последнего меню перед публикацией. Нажмите «Дополнительные настройки» в нижней части меню. Установите переключатель рядом с «Скрыть лайки» и «Просмотр количества». Вернитесь в предыдущее меню, затем нажмите «Поделиться», чтобы опубликовать.

Обратите внимание, что даже если у пользователя включен счетчик лайков, он не сможет видеть количество лайков в учетных записях или сообщениях, которые их скрыли.

Как скрыть количество лайков в уже существующих сообщениях

Найдите одну из ваших собственных публикаций. Коснитесь значка с многоточием (три точки) в правом верхнем углу сообщения. Во всплывающем меню выберите «Скрыть количество лайков».

Как скрыть лайки и количество просмотров в сообщениях других пользователей

Коснитесь изображения своего профиля, затем коснитесь кнопки меню (трехстрочный значок) в правом верхнем углу интерфейса. На всплывающей подсказке нажмите «Настройки». Выберите новый раздел «Сообщения». Установите переключатель рядом с «Скрыть лайки» и «Просмотр количества».

В новом меню «Сообщения» вы заметите несколько дополнительных переключателей, которые позволяют вам выбрать «Разрешить теги от» для всех, людей, на которых вы подписаны, и никого. В разделе «Сообщения с тегами» вы также можете включить или отключить параметр утверждения тегов вручную.