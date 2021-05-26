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Instagram разрешил пользователям скрывать лайки и количество просмотров в постах

26.05.2021 19:07

Как стало известно изданию Астера, Instagram добавил на платформу новые параметры, которые позволяют пользователям скрывать количество лайков и количество просмотров постов других людей, а также то же самое для своих собственных постов.

Новые возможности были введены, чтобы «снизить давление на людей» на платформе. Instagram тестирует эти возможности в нескольких странах с 2019 года, но со среды распространяет их на весь мир.

Instagram заявил, что его тестирование показало, что удаление лайков мало влияет на поведение и благополучие пользователей, несмотря на то, что использование платформы связано с беспокойством и плохим психическим здоровьем. Следующие шаги показывают, где вы можете найти новые возможности в мобильном приложении Instagram.

Как в Инстаграме скрыть лайки и количество просмотров новых постов?

Включив эту функцию, вы увидите имя пользователя подписчика, которому понравился ваш пост, «и другие» вместо числа, указывающего количество лайков.

  1. Начните новый пост в Instagram, как обычно, пока не дойдете до последнего меню перед публикацией.
  2. Нажмите «Дополнительные настройки» в нижней части меню.
  3. Установите переключатель рядом с «Скрыть лайки» и «Просмотр количества».
  4. Вернитесь в предыдущее меню, затем нажмите «Поделиться», чтобы опубликовать.

Instagram разрешил пользователям скрывать лайки и количество просмотров в постах

Обратите внимание, что даже если у пользователя включен счетчик лайков, он не сможет видеть количество лайков в учетных записях или сообщениях, которые их скрыли.

Как скрыть количество лайков в уже существующих сообщениях

  1. Найдите одну из ваших собственных публикаций.
  2. Коснитесь значка с многоточием (три точки) в правом верхнем углу сообщения.
  3. Во всплывающем меню выберите «Скрыть количество лайков».

Instagram разрешил пользователям скрывать лайки и количество просмотров в постах

Как скрыть лайки и количество просмотров в сообщениях других пользователей

  1. Коснитесь изображения своего профиля, затем коснитесь кнопки меню (трехстрочный значок) в правом верхнем углу интерфейса.
  2. На всплывающей подсказке нажмите «Настройки».
  3. Выберите новый раздел «Сообщения».
  4. Установите переключатель рядом с «Скрыть лайки» и «Просмотр количества».

Instagram разрешил пользователям скрывать лайки и количество просмотров в постах

В новом меню «Сообщения» вы заметите несколько дополнительных переключателей, которые позволяют вам выбрать «Разрешить теги от» для всех, людей, на которых вы подписаны, и никого. В разделе «Сообщения с тегами» вы также можете включить или отключить параметр утверждения тегов вручную.

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