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Instagram потребует от всех пользователей вводить дату рождения

Instagram потребует от всех пользователей вводить дату рождения
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Facebook объявил, что Instagram потребует от всех пользователей ввести дату своего рождения, прежде чем использовать приложение, в рамках усилий компании по внедрению безопасной для детей среды для пользователей младше 18 лет.

Требование было введено всего за два дня до того, как Великобритания начнет применять кодекс проектирования, соответствующий возрасту. Кодекс требует от компаний идентифицировать детей-пользователей и прилагать особые усилия для защиты их личных данных, ограничивать попытки изменить их поведение и уделять приоритетное внимание их благополучию.

Новые пользователи должны были вводить дату своего рождения в рамках процесса регистрации в приложении с 2019 года, но впервые существующим пользователям будет предложено указать свой возраст при открытии приложения. В краткосрочной перспективе отклонение запроса приведет к тому, что Instagram будет размывать сообщения, отмеченные как конфиденциальные. Однако Instagram в конечном итоге потребует от пользователей указать дату своего рождения, чтобы продолжить использование приложения.

Instagram
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