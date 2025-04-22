Insta360 анонсировала новую экшн-камеру X5 со съемными объективами

Компания Insta360 представила новую версию своей 360-градусной экшн-камеры — X5, которая отличается повышенной ремонтопригодностью и улучшенными характеристиками. В отличие от предыдущей модели, X5 позволяет пользователю легко заменять линзы в случае повреждения, что делает камеру более удобной в использовании.

Одним из основных улучшений стало оснащение камеры более крупными 1/1,28-дюймовыми сенсорами, которые обеспечивают лучшее качество съёмки при слабом освещении. Вдобавок, новая модель оснащена режимом PureVideo, использующим ИИ для улучшения шумоподавления и оптимизации динамического диапазона, что обеспечивает чёткие и яркие кадры даже при плохом освещении.

Insta360 X5 может снимать видео с разрешением 8K при 30 кадрах в секунду, а для 60 кадров в секунду достаточно снизить разрешение до 5,7K. Также камера поддерживает съёмку в 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а максимальное разрешение для фотографий составляет 72 мегапикселя.

Камера оснащена новым режимом InstaFrame, который позволяет снимать два видеопотока одновременно: один фиксирует лицо создателя, а второй — 360-градусное видео. Это упрощает процесс публикации контента в социальных сетях без необходимости дополнительного редактирования.

X5 также получила улучшенную автономность благодаря съёмному аккумулятору ёмкостью 2400 мА·ч. При записи видео с разрешением 8K и 30 кадрах в секунду камера будет работать до 88 минут, а при снижении разрешения до 5K — до 135 минут. Время работы можно увеличить до 185 минут при 24 кадрах в секунду.

Камера сертифицирована по стандарту IP68, что позволяет использовать её при съёмках под водой на глубине до 15 метров без дополнительного бокса для дайвинга.

Insta360 X5 уже доступна для покупки по цене $550 за стандартную версию. В комплекте Essentials, который стоит $660, добавлены дополнительные аксессуары, включая аккумулятор, селфи-палку, защитные приспособления для объективов и чехол для переноски. Цена на комплект сменных объективов составляет $30, а дополнительный аккумулятор — $45.