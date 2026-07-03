Инсайдеры сообщают о признаках возможного закрытия бренда OnePlus компанией Oppo

В сети появилось сразу несколько сообщений, указывающих на возможные планы Oppo по закрытию бренда OnePlus. По данным одного из инсайдеров, в компании было принято решение отказаться от прошивок OxygenOS и realme UI в пользу единой оболочки ColorOS. Кроме того, на некоторых рынках официальный сайт OnePlus начал перенаправлять покупателей на сайт Oppo, поясняя, что смартфоны последней предлагают аналогичную производительность и опыт использования. Помимо этого, отмечается, что в Великобритании и США запасы устройств OnePlus практически иссякли, а их пополнение не производится уже длительное время.