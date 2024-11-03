Инсайдеры слили в сеть ключевые характеристики новой PlayStation 5 Pro

В сети появились подробности о новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, которые раскрыли инсайдеры.

Основное улучшение заключается в увеличении вычислительной мощности: консоль оснащена 8-ядерным процессором AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 с поддержкой 16 потоков.

Графический процессор теперь демонстрирует впечатляющую производительность в 16,7 терафлопса, что на 67% больше по сравнению с базовой версией.

Объем оперативной памяти увеличен до 18 ГБ, из которых 16 ГБ — это GDDR6 для графики, а 2 ГБ — DDR5 для системных процессов. Встроенный SSD теперь вмещает 2 ТБ данных.

Консоль также получила новую технологию масштабирования изображения PSSR, которая конкурирует с DLSS от NVIDIA и FSR от AMD, обеспечивая улучшение качества изображения без потери производительности. Игры будут загружаться на 45% быстрее, а эффекты трассировки лучей станут более реалистичными.

Изменения коснулись и системы охлаждения, а также упрощенного доступа к батарейке CMOS. В корпусе PS5 Pro появился дополнительный порт USB-C и поддержка Wi-Fi 7.

Энергопотребление возросло с 350 до 390 Ватт, что потребовало более мощного охлаждения. Также внедрена функция Enhance Image Quality для улучшения графики игр с PS4 на 4K-телевизорах.