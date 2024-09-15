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Инсайдеры раскрыли производительность новой PS5 Pro

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В социальных сетях появилась новая информация о производительности ожидаемой консоли PlayStation 5 Pro. Авторы канала Moore’s Law Is Dead поделились подробностями, и разработчики оказались под впечатлением от устройства.

Инсайдеры раскрыли производительность новой PS5 Pro

Одной из главных особенностей является поддержка разрешения 8K и возможность запуска игр с частотой 60 fps. Кроме того, центральный процессор (CPU) можно разгонять на 10%, хотя при этом графический процессор (GPU) будет немного замедляться на 1,5%. Также добавили дополнительные 1,2 Гб оперативной памяти (RAM).

Важно отметить, что PlayStation 5 Pro будет использовать тот же процессор, что и оригинальная PS5. Новая консоль будет представлена и на российском рынке, правда стоимость пока неизвестна.

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