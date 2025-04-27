Инсайдеры показали на фото рендеры iPhone 18 Ultra с уникальным дизайном

Блогер Сэм Кель с канала AppleTrack поделился качественными рендерами будущего складного смартфона от Apple, который, по его мнению, может выйти под названием iPhone 18 Ultra.

На концептах представлен смартфон с нестандартным форматом, близким к планшету iPad, и дисплеем без складки, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими складными моделями. Порт USB и сканер Touch ID расположены на верхней половине корпуса, что является необычным для складных устройств.

Согласно слухам, iPhone 18 Ultra получит внешний дисплей диагональю 5,5 дюйма и внутренний экран размером 7,8 дюйма. Смартфон будет оснащён чипом A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Ожидается, что релиз устройства состоится в 2026 году.