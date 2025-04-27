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Инсайдеры: Galaxy S25 FE может выйти без обновления мощности процессора

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Samsung может оснастить будущую модель Galaxy S25 FE процессором Exynos 2400e, который ранее использовался в смартфонах прошлого поколения. Об этом сообщает портал PhoneArena со ссылкой на инсайдерские источники.

По имеющейся информации, компания не планирует устанавливать в новинку более современный чипсет Qualcomm Snapdragon, что может осложнить конкуренцию в сегменте бюджетных 5G-устройств. Использование прежнего процессора вызывает вопросы о причинах отсутствия обновления производительности, отмечают источники.

Ранее модели Galaxy S20 FE 5G и Galaxy S21 FE были представлены с процессорами Snapdragon, однако позднее компания перешла на использование собственных чипов Exynos в бюджетных версиях для оптимизации себестоимости и ценовой политики.

Отмечается, что на данный момент все сведения о характеристиках Galaxy S25 FE остаются неофициальными. Samsung официально не раскрывала информацию о возможных спецификациях и функциях устройства.

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