Инсайдеры: базовый iPhone 18 может получить урезанные характеристики для снижения стоимости

Появились новые данные от инсайдеров о возможных изменениях в стандартной модели iPhone 18, которые якобы связаны с попыткой Apple снизить производственные затраты без увеличения конечной цены устройства. Ранее сообщалось, что в конструкции смартфона могут быть применены упрощения, сближающие его с более доступной версией линейки.

По информации источника Fixed Focus Digital, часть характеристик iPhone 18 будет пересмотрена в сторону уменьшения, включая параметры дисплея и процессора. Утверждается, что производственный процесс также может быть изменён в менее сложную сторону по сравнению с предыдущими поколениями.

Сейчас iPhone 17 оснащается экраном 6,3 дюйма с поддержкой ProMotion и пиковой яркостью до 3000 нит. На фоне этого предполагается, что в новой модели могут быть снижены показатели дисплея, включая яркость и другие параметры, связанные с качеством изображения.

Отдельно отмечается, что Apple может скорректировать конфигурацию графического процессора. Если в базовом iPhone 17 используется вариант чипа с пятью ядрами GPU, а в более доступной версии — с четырьмя, то в iPhone 18 рассматривается аналогичное сокращение числа графических ядер с пяти до четырёх. При этом предполагается, что название чипа может быть изменено для менее заметного отображения различий.

Источник также сообщает, что изменения подтверждаются на основе нескольких каналов информации, а тестирование инженерных образцов iPhone 18 и более доступной версии может начаться одновременно в июне.

Ранее в утечках упоминалось, что стратегия компании может включать оптимизацию стоимости за счёт корректировок в компонентах, таких как процессор, память и особенности производства, что приблизит характеристики базовой модели к более бюджетной версии линейки.

По данным наблюдений, различия между стандартной и упрощённой версиями предыдущего поколения включали экранные технологии, размеры дисплея, камеры, автономность и другие параметры, однако пока не уточняется, какие именно элементы сохранятся в следующем поколении.

Также сообщается, что базовая модель iPhone 18 может выйти позже старших версий в рамках новой стратегии поэтапного запуска устройств. Предполагается, что осенью будут представлены более дорогие модели линейки, а стандартные и доступные версии появятся позже, ориентировочно в 2027 году вместе с другими устройствами обновлённой линейки.