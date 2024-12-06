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Инсайдер: Xiaomi откладывает сроки запуска флагманского Xiaomi 15 Ultra

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Серия Xiaomi 15 стала популярной в Китае, и в линейке ожидается новый смартфон — Xiaomi 15 Ultra, который должен заменить Xiaomi 14 Ultra. Ожидается, что его выпуск состоится в январе, и устройство уже получило сертификаты, такие как 3C.

Инсайдер: Xiaomi откладывает сроки запуска флагманского Xiaomi 15 Ultra

Однако известный инсайдер Weibo, Digital Chat Station, сообщил, что запуск 15 Ultra был отложен с января 2025 года, но не уточнил причины задержки.

Он отметил, что это не связано с камерами, а причиной может быть «батарея текущей инженерной модели», которую хотят «увеличить».

Ожидается, что ёмкость аккумулятора составит от 5450 до 5800 мАч, хотя многие новые флагманы 2025 года имеют батареи от 6000 мАч.

Сертификация 3C подтвердила, что телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и будет оснащён спутниковой связью.

По слухам, Xiaomi 15 Ultra будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Гц и изогнутыми краями, а также ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для удобной разблокировки.

Смартфон будет доступен в трёх вариантах отделки: из натуральной кожи, стекловолокна или керамики. В интернете уже появились рендеры телефона в черном кожаном корпусе.

Под капотом ожидается установка чипсета Snapdragon 8 Elite для высокой производительности, а в качестве операционной системы будет использоваться HyperOS 2.0 на базе Android 15.

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