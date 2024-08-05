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Инсайдер узнал подробности о новом планшете HMD Scarecrow

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В сети появилась информация об ожидаемых спецификациях нового планшета HMD.

Инсайдер узнал подробности о новом планшете HMD Scarecrow

Инсайдер под ником smashx_60 раскрыл предполагаемые характеристики готовящегося к выпуску планшета HMD с кодовым названием Scarecrow.

Согласно утечке, устройство получит 10,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 7s Gen 2.

Ожидается наличие двойной основной камеры 13+5 Мп и 8-мегапиксельной фронтальной. Аккумулятор емкостью 9200 мАч поддержит 30-ваттную зарядку.

Также HMD Scarecrow получит 2 динамика, 3,5 мм аудиоразъем, NFC, Bluetooth 5.2 и порт для подключения клавиатуры. Работать планшет будет под управлением Android 14.

Устройство выйдет в черном, розовом и зеленом цветах. Подтверждение спецификаций и детали релиза от производителя пока отсутствуют.

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