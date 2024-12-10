Инсайдер усомнился в успехе флагманского чипа Qualcomm в 2025 году

Надёжный источник Digital Chat Station поделился новыми подробностями о следующем поколении флагманского чипа Qualcomm и сделал интересный прогноз.

По его словам, в 2025 году некоторые производители смартфонов могут отказаться от использования топовой платформы из-за её высокой стоимости.

Согласно информации, новый флагманский чип будет очень дорогим, что отразится на цене устройств, оснащённых им.

В связи с этим некоторые компании, скорее всего, предпочтут использовать облегчённую версию процессора под названием Snapdragon 8s Elite (SM8735). Это позволит сохранить конкурентоспособные цены на гаджеты при достаточно высокой производительности.

Инсайдер подчеркивает, что речь не идёт о полном отказе от флагманского чипа, однако его доля в ассортименте брендов смартфонов может значительно сократиться.

Например, базовые модели будут оснащаться чипами Snapdragon 8s Elite, тогда как более дорогой Snapdragon 8 Elite 2 станет доступен только в Ultra-версиях. Официального подтверждения этой информации пока нет.