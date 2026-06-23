Инсайдер сообщил, что AMD может ускорить выпуск видеокарт RDNA 5

Компания AMD может представить новое поколение видеокарт на архитектуре RDNA 5 уже в 2027 году, хотя ранее запуск таких устройств ожидался не раньше 2028-го. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Moore’s Law Is Dead в своем новом ролике на YouTube, сославшись на источники в отрасли.

По его данным, один из крупных партнеров AMD получил уведомление о поставках первых настольных видеокарт нового поколения в середине 2027 года. Если эта информация подтвердится, официальный анонс и начало продаж устройств могут состояться до конца того же года.

Ранее аналитики и отраслевые наблюдатели предполагали, что выпуск следующих поколений игровых видеокарт как от AMD, так и от NVIDIA будет отложен до 2028 года. Одной из причин такого прогноза назывался дефицит микросхем памяти DRAM, влияющий на стоимость комплектующих и готовой продукции.

Согласно информации инсайдера, возможный перенос сроков позволит AMD раньше вывести на рынок новые графические решения. Также обсуждается вероятность синхронизации запуска RDNA 5 с выходом следующего поколения игровых консолей Xbox.

По данным, которые ранее появлялись в профильных СМИ, консоль под рабочим названием Project Helix может получить графическую архитектуру RDNA 5. Предполагается, что устройство поступит в продажу в конце 2027 года.

На данный момент AMD официально не подтверждала сроки анонса видеокарт на базе RDNA 5.