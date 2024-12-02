Инсайдер сообщает о выпуске в 2025 году смартфонов с батареями на 8 000 мАч

В 2025 году на рынке ожидаются новые флагманские смартфоны с очень большими батареями. Об этом сообщает инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Китайская компания Realme готовит серию смартфонов GT 8, среди которых базовая версия будет иметь аккумулятор на 7000 миллиампер-часов (мАч), а топовая версия — на 8000 мАч. Это станет рекордным значением для флагманских моделей.

Журналисты GizChina отметили, что обычно такие аккумуляторы устанавливаются в недорогие или игровые телефоны. Новые устройства Realme и другие смартфоны с увеличенной батареей смогут работать несколько дней без подзарядки.

Специалисты объясняют этот прорыв использованием кремний-углеродных аккумуляторов с высокой плотностью, которые обеспечивают большую автономность без увеличения размера батареи.

Например, недавно представленный Realme GT 7 Pro имеет аккумулятор на 6500 мАч и корпус толщиной всего 8,55 миллиметра.