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Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6

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Инсайдер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети фотографии муляжей предстоящих раскладных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Flip6 от Samsung.

Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6

Согласно источнику, эти новые модели будут практически неотличимы от текущих моделей серии, и, возможно, сохранят одну из характеристик дисплея предыдущих версий.

На фотографиях видно, что оба устройства имеют плоские грани корпуса и экраны с симметричными рамками. На местах сгиба основных дисплеев заметны складки, но пока неизвестно, будут ли они присутствовать в коммерческих версиях смартфонов.

Представленные модели во многом соответствуют ранее утечкам информации от других источников.

Макет Galaxy Z Fold6 напоминает смартфон, показанный Digital Chat Station, а Flip6 внешне схож с раскладушкой, показанной инсайдером OnLeaks. Ожидается, что презентация обоих раскладных смартфонов состоится в июле.

Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6 Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6 Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6 Инсайдер слил в сеть фото макетов новых складных Galaxy Z Fold6 и Flip6

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