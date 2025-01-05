Инсайдер: Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое современный ИИ

Инсайдер Ice Universe заявил, что новый Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое современный искусственный интеллект.

По его словам, многие функции AI в S25 пока не утекли в сеть, что удивляет. Samsung намерена стать лидером в области AI на мобильных устройствах и, по слухам, предложит покупателям Galaxy S25 бесплатную пробную версию Gemini Advanced.

С мощным процессором Snapdragon 8 Elite на борту, Galaxy S25 обещает множество новых возможностей.

Большинство функций AI будут работать на устройстве для повышения безопасности, и Samsung не планирует отказываться от уже представленных инструментов, таких как Live Translate и редактирование фотографий.

Если Samsung действительно намерена продемонстрировать свои достижения в AI, пользователи могут ожидать интересные новшества в серии Galaxy S25, которая будет представлена 22 января на мероприятии Sammy Unpacked.

В то время как Apple уже выпустила несколько версий своей AI-технологии, эксперты считают, что ей нужно улучшить свои предложения, чтобы не отставать от конкурентов.