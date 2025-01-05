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Инсайдер: Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое современный ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Инсайдер Ice Universe заявил, что новый Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое современный искусственный интеллект.

По его словам, многие функции AI в S25 пока не утекли в сеть, что удивляет. Samsung намерена стать лидером в области AI на мобильных устройствах и, по слухам, предложит покупателям Galaxy S25 бесплатную пробную версию Gemini Advanced.

С мощным процессором Snapdragon 8 Elite на борту, Galaxy S25 обещает множество новых возможностей.

Большинство функций AI будут работать на устройстве для повышения безопасности, и Samsung не планирует отказываться от уже представленных инструментов, таких как Live Translate и редактирование фотографий.

Если Samsung действительно намерена продемонстрировать свои достижения в AI, пользователи могут ожидать интересные новшества в серии Galaxy S25, которая будет представлена 22 января на мероприятии Sammy Unpacked.

В то время как Apple уже выпустила несколько версий своей AI-технологии, эксперты считают, что ей нужно улучшить свои предложения, чтобы не отставать от конкурентов.

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