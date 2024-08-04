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Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip

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Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал новые детали о предстоящем смартфоне Huawei nova Flip.

Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip

По его данным, он получит гибкий OLED-экран диагональю 6,94 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и второй 2,14-дюймовый экран. За производительность ответит флагманский процессор серии Kirin 9000.

Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip

Основная камера состоит из 50Мп и 8Мп модулей. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп. Ёмкость аккумулятора 4400 мАч, мощность зарядки 66 Вт.

 

Толщина nova Flip с экраном из стекла 6,9 мм, вес 199 г. Корпуса — зелёный, белый, розовый, чёрный.

Память 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12/1024 ГБ. Цена пока не названа. Выход раскладушки Huawei ожидается в ближайшее время.

Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip Инсайдер раскрыл технические характеристики складного Huawei nova Flip

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