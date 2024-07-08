Инсайдер раскрыл планы Apple по запуску планшетов

Инсайдер с именем @aaronp613, известный разработчик и пользователь соцсети X, обнародовал информацию о предстоящих моделях iPad, которые Apple планирует выпустить в 2024 и 2025 годах.

Источник сообщил, что «яблочная» компания работает над четырьмя новыми моделями планшетов.

Среди них указаны: iPad 11-го поколения с процессором A16 (iPad15,7) и его вариант с поддержкой сотовой связи (iPad15,8), iPad mini 7-го поколения с процессором A17 (iPad16,1) и модель iPad16,2 с поддержкой SIM-карт, а также iPad Pro M5 с 11-дюймовым экраном (iPad17,1 и iPad17,2) и 13-дюймовый iPad Pro с процессором M5 (iPad17,3 и iPad17,4).

Ожидается, что новые модели будут представлены осенью текущего года. Улучшенная производительность новых устройств будет достигнута за счет более мощных процессоров. При этом внешний дизайн обновленных моделей, по предварительным данным, будет схож с предшественниками.

А вот в следующем году Apple планирует выпустить iPad Pro с процессором M5.